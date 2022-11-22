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Электроснабжение восстановлено на станции МЦД «Славянский бульвар»

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Электроснабжение восстановлено на станции МЦД «Славянский бульвар»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Славянский бульвар Карта всех событий

Восстановлено электроснабжение на станции Московских центральных диаметров «Славянский бульвар». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 22 ноября.

Станция работает в штатном режиме, кассы, билетные автоматы и турникеты запущены в работу, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что из-за технических неполадок в пассажирской зоне станции было отключено электричество. Для доступа пассажиров к поездам турникеты были отключены.

Также во вторник, 22 ноября, на МЦД-2 и МЖД Курского направления задерживались электрички из-за сложных погодных условий.

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