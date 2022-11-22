«Известия»: Один из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке ликвидирован

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Один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытали российских военнопленных в селе Макеевка Луганской народной республики, предположительно, ликвидирован. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

Речь идет о старшем лейтенанте Романе Руснике, который является военнослужащим 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Однако на текущий момент подтверждения этой информации пока не поступало, передают «Известия».

В пятницу, 18 ноября, в Сети распространилось видео, в котором украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, лежащих на земле. Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ.

Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

Накануне вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев внимательно изучит недавно опубликованное видео с убийством российских солдат, сдавшихся в плен.