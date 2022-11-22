Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Известия»: Один из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке ликвидирован

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Известия»: Один из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке ликвидирован
Фото: president.gov.ua

Один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытали российских военнопленных в селе Макеевка Луганской народной республики, предположительно, ликвидирован. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

Речь идет о старшем лейтенанте Романе Руснике, который является военнослужащим 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Однако на текущий момент подтверждения этой информации пока не поступало, передают «Известия».

В пятницу, 18 ноября, в Сети распространилось видео, в котором украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, лежащих на земле. Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ.

Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

Накануне вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев внимательно изучит недавно опубликованное видео с убийством российских солдат, сдавшихся в плен.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Все мнения