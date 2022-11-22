Журналистка обвинила французские СМИ в попытках вызвать ненависть к русским

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Французские СМИ пытаются выстраивать подаваемую ими информацию так, чтобы вызвать ненависть к русским людям и к России. Такое мнение высказала во вторник, 22 ноября, независимая журналистка Мириам.

— Многие вещи, которые говорятся в мейнстримовых СМИ, — это неправда. Сейчас происходит масса манипуляций для того, чтобы заставить нас ненавидеть русских и любить украинцев, — заявила она.

Журналистка подчеркнула, что не имеет ничего против Украины, однако в этой стране последние восемь лет убивали русскоязычное население. Мириам часто публикует на своем YouTube-канале мнения самих французов о происходящем в стране. Но журналистка часто сталкивается с цензурой из-за своей оппозиционной деятельности.

Кроме того, на команду Мириам напали украинские активисты в ходе акции в поддержку Донбасса в Париже, передает РИА Новости.

Несмотря на попытки западных СМИ вызвать ненависть к России, во многих странах Европы проходят митинги в поддержку Москвы. Так, в октябре в Германии почти семь тысяч человек вышли на протесты более чем в 15 городах восточной части Германии. В частности, жители требовали доступной для населения энергетической политики, мирных переговоров, отмены антироссийских санкций, а также прекращения поставок вооружения Украине.

Кроме того, в Берлине прошла демонстрация против антикризисной политики правительства Германии. По данным правоохранительных органов Берлина, в акции приняли участие около 1400 человек.