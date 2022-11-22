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Морпех помог Байдену справиться с фартуком

Евгений Жуков
В мире
Морпех помог Байдену справиться с фартуком
Фото: whitehouse

Президенту США Джо Байдену потребовалась помощь для надевания фартука во время торжественного ужина с американскими военнослужащими в честь Дня благодарения.

Мероприятие проходило на борту авиабазы морской пехоты Черри-Пойнт. Американский лидер принялся самостоятельно раскладывать еду солдатам и членам их семей. Перед этим глава государства должен был надеть фартук, однако у него возникли с этим трудности: сначала он надел его задом наперед, а затем не смог справиться с завязками.

Один из военных обратил на это внимание и помог главе государства переодеть фартук, передает РИА Новости.

Президент Джо Байден больше года возглавляет Соединенные Штаты Америки, однако даже за этот недолгий промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество, — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий.

Многие представители политической элиты полагают, что глава Белого дома болен деменцией, и именно этим объясняются его выходки. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.

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