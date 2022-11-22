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GW: Велодорожку рядом с посольством РФ в Варшаве переименовали в память о «жертвах России»

Георгий Соланович
В мире
GW: Велодорожку рядом с посольством РФ в Варшаве переименовали в память о «жертвах России»
Фото: shutterstock

Власти Варшавы переименовали пешеходно-велосипедную дорожку рядом с посольством РФ в «Аллею жертв российской агрессии», пишет издание Gazeta Wyborca.

По данным газеты, в Топонимическом комитете городского совета столицы Польши выступили против переименования: оно не прошло оценку депутатами центрального района города, получило отрицательный отзыв юридического бюро мэрии и экспертов топонимической комиссии.

Читатели GW также раскритиковали действия варшавских властей.

«Боже, что за ребячество. Собрались менять указатели. Назло маме отморожу уши»; «Выстрел мимо цели»; «Может, вместо этой инфантильной склоки подумать об эффективной противоракетной обороне?» — написали пользователи информационного ресурса.

В июне сообщалось, что совет района Прага-3 чешской столицы решил переименовать расположенную на его административной территории улицу имени советского маршала Ивана Конева.

За переименование улицы, названной в честь именитого советского полководца в 1947 году, высказались 23 из 28 принимавших участие в заседании членов совета района. Решение должны утвердить власти Праги.

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