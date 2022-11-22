Появилось видео с еще одним возможным расстрелом российских военнопленных

Фото: gur.gov.ua

В Сети появилось видео, на котором запечатлен еще один возможный расстрел российских военнопленных украинскими боевиками.

На кадрах видно, как солдаты стреляют в лежащих на земле людей, их тела при этом уже не двигаются. Форма расстрелянных людей похожа на обмундирование российских бойцов. Неизвестно, когда и где именно было снято это видео, передает «Коммерсант».

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее украинских военных, которые расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, лежащих на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия требует от международных организаций осуждения убийства российских военнопленных и проведения расследования инцидента.

В свою очередь СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.