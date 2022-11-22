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США выделили Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки

Георгий Соланович
В мире
США выделили Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты выделили Украине 4,5 миллиарда долларов в качестве дополнительной прямой бюджетной поддержки, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен во вторник, 22 ноября.

— Эти средства начнут перечисляться в предстоящие недели и помогут правительству Украины защищаться от незаконной войны России, укрепляя экономическую стабильность и поддерживая ключевые правительственные услуги, — цитирует Йеллен РИА Новости.

Американский министр финансов также подчеркнула, что Штаты, помимо финансовой поддержки, будут использовать свою «санкционную коалицию».

Кроме того, Йеллен призвала других «доноров» наращивать и ускорять помощь Украине.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему страны НАТО виноваты в конфликте Москвы и Киева. Так, со стороны стран НАТО исходили ключевые действия по обострению конфликта на Украине, в числе которых переподготовка вооруженных сил, финансовая подушка и поставка вооружения.

Другой политолог, Дмитрий Журавлев, рассказал «ВМ», пойдет ли Украина на переговоры с Россией без поддержки США. По его мнению, такое может произойти, при этом украинское государство постарается подать это как свою победу.

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