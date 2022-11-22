Прокуратура Украины обвинила расстрелянных солдат РФ в «нарушении законов войны»

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Прокуратура Украины обвинила российских солдат, расстрелянных украинскими силовиками после сдачи в плен, в «вероломстве» и «нарушении законов войны».

— Российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются международным гуманитарным правом, — передает сообщение украинской прокуратуры ТАСС.

Луганская областная прокуратура Украины по факту произошедшего возбудила уголовное дело по статье «Нарушения законов и обычаев войны», а также внесла в Единый реестр досудебных расследований страны сведения о совершении военнослужащими ВС РФ «вероломства».

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее украинских военных, которые расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, лежащих на земле.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия требует от международных организаций осуждения убийства российских военнопленных и проведения расследования инцидента.

В свою очередь СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.