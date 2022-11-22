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Песков: В Кремле не видели письма с просьбой об указе о завершении мобилизации

Георгий Соланович
Общество
Песков: В Кремле не видели письма с просьбой об указе о завершении мобилизации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Кремле пока не видели письма с просьбой издать указ о завершении в России частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 22 ноября.

До этого пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что их фракция в Заксобрании Карелии направила соответствующий запрос президенту России.

— Нет. Пока не видели, — ответил Песков на вопрос о получении обращения. Его слова передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации в стране 31 октября. По его словам, точка в этом вопросе поставлена, а решение о необходимости соответствующего указа он обсудит с юристами.

После этого в пресс-службе Министерства обороны заявили, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, прекращены в России. Также останавливаются подготовка и выдача повесток в военкоматы, а пункты сбора будут функционировать по прежнему назначению. Дальнейшая комплектация личного состава российской армии будет осуществляться исключительно за счет приема военкоматами добровольцев и желающих пройти службу по контракту.

1 ноября Песков заявил, что указ президента о завершении в РФ мобилизации не требуется — к такому выводу пришли юристы.

Дмитрий Песков Мобилизация Россия
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