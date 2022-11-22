В столице пройдет медиафорум этнических и региональных СМИ

Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

29 ноября в Конгресс-центре Правительства Москвы состоится VI Медиафорум этнических и региональных СМИ. Организаторы мероприятия – Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Гильдия межэтнической журналистики. Тема Форума – «Новая реальность медиапространства России».

VI Медиафорум этнических и региональных СМИ — универсальная площадка диалога и поиска новых эффективных форматов взаимодействия СМИ, этнокультурных организаций и органов власти. Традиционно участниками Медиафорума становятся более 200 профессионалов из почти 60 регионов России — представители СМИ, научного сообщества, органов законодательной и исполнительной власти, НКО и блогосферы. Благодаря цифровым технологиям аудитория Форума увеличивается в разы, ведь присутствовать онлайн на его площадках теперь может любой желающий из любой точки мира.

— За шесть лет Форум стал значимым событием в жизни всех, кто сообща ведет системную, комплексную работу по реализации государственной национальной политики. Наши совместные усилия нацелены на укрепление межнационального мира и согласия. Хочу отметить особую роль средств массовой информации в этом важнейшем деле. Тема межнациональных и этноконфессиональных отношений должна освещаться в СМИ профессионально, качественно, созвучно сегодняшнему дню, — подчеркивает Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

— Главная задача нашего Форума – обмен идеями и лучшими практиками взаимодействия гражданского общества, медиа и власти, преодоление проблем, которые мешают развиваться нашей стране. На форуме мы всегда поднимаем актуальные вопросы и предлагаем эффективные, порой неожиданные, решения. Уверена, что коллеги расскажут много любопытного о новых медиапроектах текущего года, какие образовательные программы заработали, какие новые кейсы появились у НКО, — комментирует Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты России и Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

В программе Медиафорума, помимо пленарного заседания «Новые реалии в медиапространстве», запланирована работа трех тематических секций: «Медиакоммуникации в молодежной среде: приоритеты и вызовы», «Освещение темы беженцев и мигрантов в СМИ» и «Отражение в медиапространстве культурного кода страны». Форум пройдет в оффлайн и онлайн-форматах. Каждый участник онлайн-трансляции сможет задать свой вопрос спикеру по теме секции.