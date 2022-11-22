Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В столице пройдет медиафорум этнических и региональных СМИ

Оксана Васильева
Общество
В столице пройдет медиафорум этнических и региональных СМИ
Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

29 ноября в Конгресс-центре Правительства Москвы состоится VI Медиафорум этнических и региональных СМИ. Организаторы мероприятия – Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Гильдия межэтнической журналистики. Тема Форума – «Новая реальность медиапространства России».

VI Медиафорум этнических и региональных СМИ — универсальная площадка диалога и поиска новых эффективных форматов взаимодействия СМИ, этнокультурных организаций и органов власти. Традиционно участниками Медиафорума становятся более 200 профессионалов из почти 60 регионов России — представители СМИ, научного сообщества, органов законодательной и исполнительной власти, НКО и блогосферы. Благодаря цифровым технологиям аудитория Форума увеличивается в разы, ведь присутствовать онлайн на его площадках теперь может любой желающий из любой точки мира.

— За шесть лет Форум стал значимым событием в жизни всех, кто сообща ведет системную, комплексную работу по реализации государственной национальной политики. Наши совместные усилия нацелены на укрепление межнационального мира и согласия. Хочу отметить особую роль средств массовой информации в этом важнейшем деле. Тема межнациональных и этноконфессиональных отношений должна освещаться в СМИ профессионально, качественно, созвучно сегодняшнему дню, — подчеркивает Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

— Главная задача нашего Форума – обмен идеями и лучшими практиками взаимодействия гражданского общества, медиа и власти, преодоление проблем, которые мешают развиваться нашей стране. На форуме мы всегда поднимаем актуальные вопросы и предлагаем эффективные, порой неожиданные, решения. Уверена, что коллеги расскажут много любопытного о новых медиапроектах текущего года, какие образовательные программы заработали, какие новые кейсы появились у НКО, — комментирует Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты России и Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

В программе Медиафорума, помимо пленарного заседания «Новые реалии в медиапространстве», запланирована работа трех тематических секций: «Медиакоммуникации в молодежной среде: приоритеты и вызовы», «Освещение темы беженцев и мигрантов в СМИ» и «Отражение в медиапространстве культурного кода страны». Форум пройдет в оффлайн и онлайн-форматах. Каждый участник онлайн-трансляции сможет задать свой вопрос спикеру по теме секции.

СМИ Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения