Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Европу на Новый год

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Ассоциация туроператоров рассказала, есть ли спрос на новогодние поездки в Европу и сколько денег нужно приготовить, чтобы провести там зимние каникулы.

Оказалось, что спрос на поездки в Европу значительно снизился. На сегодняшний день такие запросы единичны. Объясняется это тремя причинами. Во-первых, сейчас очень сложно получить визу для посещения европейского государства. Во-вторых, российские банковские карты заблокированы за рубежом. Кроме того, сейчас отсутствуют прямые рейсы, а стыковочные обходятся гораздо дороже.

Те, кто все же намерен посетить Европу, сейчас чаще всего выбирают горнолыжные курорты во Франции, Италии и Швейцарии. Так, билеты из Москвы в Париж на новогодние праздники с одной удобной пересадкой стоят 160 тысяч рублей в обе стороны на одного пассажира, передает АТОР.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова дала рекомендации тем россиянам, которые собираются встретить Новый год за границей. Она посоветовала брать с собой наличные деньги, так как не всегда можно быстро найти банкомат или расплатиться картой.

Наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха в предстоящие новогодние каникулы у россиян являются ОАЭ и Египет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.