В ООН призвали расследовать убийства боевиками ВСУ российских военнопленных

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Сообщения об убийстве украинскими боевиками российских военнопленных необходимо расследовать. Такое заявление во вторник, 22 ноября, сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

— Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает... На это надо обратить внимание. Это должно быть расследовано тщательно, — подчеркнул он.

Хак напомнил, как глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад. Именно она обратила внимание мира на сообщения о том, что украинские солдаты убивают пленных, передает РИА Новости.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее украинских военных, которые расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, лежащих на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

Украинская Генпрокуратура начала расследование против пленных российских военнослужащих, расстрелянных боевиками ВСУ. В ведомстве обвинили убитых россиян в вероломстве и нарушении обычаев войны.