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Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины и членство Швеции и Финляндии в НАТО

Георгий Соланович
В мире
Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины и членство Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, в ходе которых обсудили вопросы поддержки Украины и членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.

— Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили... продолжение помощи Украине, усиление средств сдерживания и обороны альянса, увеличение его устойчивости, — говорится в заявлении Госдепа США, опубликованного во вторник, 22 ноября.

Кроме того, Блинкен и Столтенберг выразили поддержку процессу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила о выделении Украине 4,5 миллиарда долларов в качестве дополнительной прямой бюджетной поддержки. По словам Йеллен, средства начнут перечисляться в предстоящие недели и помогут Киеву «защищаться от незаконной войны России».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему страны НАТО виноваты в конфликте Москвы и Киева. Так, со стороны стран НАТО исходили ключевые действия по обострению конфликта на Украине, в числе которых переподготовка вооруженных сил, финансовая подушка и поставка вооружения.

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