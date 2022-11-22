Белый дом: Байден скоро пройдет оценку здоровья, а ее результаты обнародуют

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Президент США Джо Байден в течение месяца пройдет ежегодную проверку здоровья, результаты которой будут обнародованы. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Исследование ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году, — сказала она.

Жан-Пьер добавила, что врачи оценивают текущее состояние здоровья американского лидера как хорошее. По ее словам, Байден поддерживает активный образ жизни, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что президенту США потребовалась помощь, чтобы надеть фартук во время торжественного ужина с американскими военнослужащими в честь Дня благодарения. Сперва он надел его задом наперед, а затем не смог справиться с завязками.

Джо Байден находится на посту президента уже более года. Однако за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.