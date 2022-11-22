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У легендарной полуторки Музея Победы появился патрон

Евгений Белоусов
Город
У легендарной полуторки Музея Победы появился патрон
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Один из экспонатов филиала столичного Музея Победы, музея «Главные оружейные реликвии армии», был взят под патронаж. Патроном легендарного автомобиля — полуторки ГАЗ-АА — стало ООО «РустаЛогистик». Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

— Полуторки составляли более половины автопарка Красной армии и внутренних войск НКВД (151 100 штук). В годы войны они использовались не только для переброски войск и грузов, но и в качестве шасси для установки 37- и 25-миллиметровых зенитных пушек и счетверенных зенитных установок пулеметов «Максим» образца 1931 года, — рассказал директор музея «Г.О.Р.А.» Андрей Батурин.

Теперь посетители музея смогут увидеть автомобиля ГАЗ-АА 1942 года выпуска, шасси и фрагменты кабины которого были обнаружены на местах боев в Смоленской области и переданы в дар музею. Отреставрирован и восстановлен автомобиль был в 2001 году.

До этого сообщалось о конференции, посвященной 80-летию Сталинградской битвы и запланированной на 20 ноября в Музее Победы. Встречу проведет Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Также стало известно, что в Музее Победы в День матери, 27 ноября, пройдут бесплатные экскурсии, мастер-классы, спектакль, концерт и кинопоказ. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет.

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