Москвичей предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице в ночь на 23 ноября

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Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 23 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В пресс-службе отметили, что неблагоприятные погодные явления сохранятся в городе до середины среды.

— Сегодня ночью и в первой половине дня 23 ноября в Москве ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Город Москва».

В беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Также в столице пройдут ледяные дожди и образуется гололедица. При этом во вторник на дорогах и тротуарах будет скользко, на деревьях и проводах образуется ледяная корка, что может привести к падению деревьев и обрыву линий электропередачи.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников сообщил, что отсутствие каблуков и трезвость дадут возможность снизить риски падения при ледяном дожде и гололеде, а пуховик поможет смягчить удар в случае падения.