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В Москве 23 ноября откроется центр изучения конструктивизма «Зотов»

Юлия Курганова
Город
В Москве 23 ноября откроется центр изучения конструктивизма «Зотов»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Ходынская улица, 2с1 Карта всех событий

Центр изучения конструктивизма «Зотов» откроется в отреставрированном Хлебозаводе № 5 имени В. П. Зотова в среду, 23 ноября. В учреждении можно будет посетить первую выставку, кинопоказы и другие мероприятия.

— «Центр «Зотов» — первая в России институция, которая полностью посвящена наследию конструктивизма. Здание является памятником архитектуры и наделено статусом объекта культурного наследия регионального значения. Авторами идеи центра выступили банк ВТБ и архитектурное бюро СПИЧ под руководством Сергея Чобана. Партнерами центра выступают Государственная Третьяковская галерея и Музей архитектуры имени А. В. Щусева, в сотрудничестве с которыми планируется развивать грантовые программы и исследовательские проекты, — сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Первая выставка называется «1922. Конструктивизм. Начало». В нее вошли более 300 работ из собраний 17 российских музеев и институций, а также из пяти частных собраний.

Еще в центре запустят и событийную программу. Она будет состоять из свободных для посещения по регистрации лекций по разным направлениям: искусство, дизайн, мода, архитектура и кино. Будут проводиться экскурсии по зданию и выставке и тематические практические занятия для детей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» первая побывала в центре изучения конструктивизма «Зотов». Новое пространство культурного центра организовано в цилиндрической части бывшего хлебозавода. Круглое помещение позволяет легко трансформировать пространство для новых экспозиций, устанавливая новые перегородки.

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