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Le Monde: Запад критически истощил запасы оружия из-за помощи Украине

Юлия Курганова
В мире
Le Monde: Запад критически истощил запасы оружия из-за помощи Украине
Фото: Pixabay

Запасы оружия в западных странах, в том числе в Соединенных Штатах, достигли критически низких значений из-за поставок Украине, а возможности по их восполнению оказались ограничены. Об этом сообщило во вторник, 22 ноября, издание Le Monde.

— Чтобы позволить украинцам противостоять ударам русских Запад широко раскрыл ворота своих арсеналов, в первую очередь США, обеспечившие две трети военной помощи. В результате запасы западных стран истощаются до критических значений, в том числе по другую сторону Атлантики, — написано в статье.

В публикации говорится о более миллионе снарядов, десятках тысяч противотанковых и противовоздушных ракетных установок, беспилотников и корректируемых снарядов.

Издание ссылается на мнения нескольких аналитиков, согласно которым запасы ряда вооружений в Штатах «опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения». Отмечается, что Вашингтон был вынужден обратиться к Южной Корее с запросом о покупке 100 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чтобы передать их Киеву. Но, по словам аналитиков, Сеул выступил против, так как не хочет поставлять оружие в страны, которые вовлечены в конфликт.

Причина истощения запасов и невозможность их быстрого пополнения кроется в снижении военных расходов стран Запада после развала Советского союза и окончания холодной войны, сказано в материале.

В настоящее время, по мнению аналитиков, западные оружейные компании не могут оперативно выполнить большие заказы из-за многолетних сокращений производственных линий.

22 ноября читатели британского издания Daily Express подвергли жесткой критике поставку Киеву ракет Brimstone-2 и продолжение финансовой поддержки Украины со стороны Великобритании в следующем году. Пользователи Сети выразили свое недовольство тем, что на их деньги украинской стороне поставляют вооружение, тем самым продлевая конфликт, из-за которого страдают британцы.

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