Андрей Бочкарев: При отделке перехода со станции «Сокольники» БКЛ на красную линию применяется мрамор уфалей

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Специалисты завершили работы по облицовке мрамором зону перехода со станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Сокольнической линии. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Из вестибюля № 1 станции «Сокольники» большого кольца пассажиры смогут по переходу попасть на балкон «Сокольников» красной ветки — станции первого пускового участка Московского метрополитена. Важно было сохранить исторический облик действующей станции, поэтому зона соединения перехода и балкона отделана мрамором уфалей, — рассказал он.

Также почти завершена отделка первого вестибюля, который обеспечивает пересадку на Сокольническую линию и выход к Русаковской улице. Между БКЛ и красной линией метро создаются сразу две пересадки для разделения пассажиропотоков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно на Сокольнической площади рядом со станцией «Сокольники» БКЛ метро стартовала подготовка к высадке деревьев. По словам Бочкарева, на территории появятся лиственные, хвойные деревья и кустарники, цветники из летников, многолетников и декоративных трав.