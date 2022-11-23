Отец Арми Хаммера умер в возрасте 67 лет

Кадр из х/ф Агенты А.Н.К.Л. (2015)

Отец американского актера Арми Хаммера Арманд скончался на 68-м году жизни. Об этом в среду, 23 ноября, сообщило агентство TMZ.

Родитель знаменитого артиста на протяжении некоторого времени боролся с онкологическим заболеванием. Хаммер-старший был предпринимателем и трудился в инвестиционно-банковской фирме в Нью-Йорке, после чего перешел в Occidental Petroleum, компании, которую его дед возглавлял несколько лет.

Кроме того, отец Арми Хаммера возглавлял Hammer Productions, Фонд Арманда Хаммера и Галереи Хаммера. У семьи есть мавзолей в мемориальном парке Пирс Бразерс Вествуд Виллидж, где похоронены члены семьи.

Несколько раз семья Хаммеров попадала в заголовки СМИ в начале этого года с сентябрьским выпуском House of Hammer — документального сериала, в котором основное внимание уделялось многим предполагаемым преступлениям семьи, а также скандалу с самим актером.

Полиция провела проверку в отношении Арми Хаммера, которого обвинили в изнасиловании. По словам предполагаемой жертвы актера, преступление он совершил еще в апреле 2017 года в Лос-Анджелесе.