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Психолог рассказала, что поможет в борьбе с эмоциональным выгоранием

Лейла Алиева
Общество
Психолог рассказала, что поможет в борьбе с эмоциональным выгоранием
Фото: Pexels

Во время эмоционального выгорания человек чувствует нарастающее умственное и физическое истощение на фоне сильного стресса. Об этом рассказала психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова.

По ее словам, такому состоянию предшествуют определенные события, среди которых — переутомление на учебе, работе и постоянные стрессы. Чаще всего при эмоциональном выгорании начинаются постоянные головные боли, нарушение пищевого поведения, раздражительность, безразличие к собственному внешнему виду и окружающим, вспыльчивость, а также сниженное настроение.

— Иногда, чтобы восстановить свои эмоциональные ресурсы, необходима смена обстановки. Это легко сделать, если поехать в путешествие, пусть даже небольшое. В период эмоционального выгорания важно записывать в свой ежедневник свои достижения, за которые вы могли бы себя похвалить, даже если они кажутся незначительными, — пояснила Лобанова.

Также необходимо выделять время для себя и посвятить его занятиям, приносящим удовольствие или отдыху в одиночестве. Кроме того, могут помочь занятия йогой, массаж или медитации, пишут «Известия».

«Вечерняя Москва» также узнала у психотерапевта, что может стать первым симптомом эмоционального выгорания и как с ним справиться.

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