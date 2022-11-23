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Награды «Родительская слава» вручили 18 многодетным семьям

Анастасия Колоскова
Город
Награды «Родительская слава» вручили 18 многодетным семьям
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Торжественная церемония награждения многодетных семей прошла в концертном зале «Академический» Российской академии наук. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Почетный знак «Родительская слава города Москвы» вручили 15 семьям, еще три семьи удостоили ордена и медали ордена «Родительская слава».

Эти награды были учреждены в 2009 году с целью укрепления института семьи и повышения престижа многодетности. Почетным знаком «Родительская слава города Москвы» награждают родителей, которые проживают в столице не менее 10 лет и воспитывают пять и более детей.

Одним из лауреатов стала семья Малышевых, в которой воспитываются шестеро детей. Малышевы принимают активное участие в городских и региональных конкурсах. Старший сын Максим является членом сборной России по современному пятиборью. Он неоднократно становился чемпионом и призером России, Европы и мира по триатлону. Кристина занимается волейболом и рисованием. Полина — отличница и призер многих соревнований, она занимается художественной гимнастикой. Первоклассницы Агата и Злата принимают участие в школьных и классных мероприятиях, передает официальный сайт мэра Москвы.

На днях «Мои документы» рассказали, какие документы можно получить для новорожденного ребенка, как оформить льготы и выплаты многодетным семьям в центрах госуслуг.

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