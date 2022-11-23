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Флорист назвала минимальную стоимость букета цветов ко Дню матери

Лейла Алиева
Общество
Флорист назвала минимальную стоимость букета цветов ко Дню матери
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Минимальная стоимость букета цветов ко Дню матери составит тысячу рублей. Об этом сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в среду, 23 ноября.

— Очень скромный букет в нынешних реалиях стоит где-то тысячу рублей. Имеется в виду букет — собранные разных сортов цветы, перевязанные лентой и упакованные в красивую бумагу, — рассказала она.

Чаще всего россияне покупают к праздникам букеты роз и хризантем. По словам флориста, розы являются всегда выигрышным вариантом, а хризантемы — более практичным, так как простоят очень долго, передает агентство городских новостей «Москва».

В столичном Музее Победы в День матери, 27 ноября, пройдут бесплатные экскурсии, мастер-классы, спектакль, концерт и кинопоказ. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет. Гости смогут побыть на эксклюзивных экскурсиях по уникальной экспозиции «Подвиг Народа», в которой объединены трехмерные панорамы, исторически достоверные декорации, проекции, фильмы-реконструкции, элементы иммерсивного театра.

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