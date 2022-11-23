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Автоэксперт Баканов посоветовал неопытным водителям воздержаться от поездок в гололед

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт Баканов посоветовал неопытным водителям воздержаться от поездок в гололед
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Гололед в Московском регионе не является редкостью, поэтому автомобилистам нужно быть готовыми управлять машиной в такую погоду. Нужно отрабатывать навыки управления авто в подобных погодных условиях. Об этом рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов.

Баканов отметил, что в условиях гололеда неопытным водителям лучше воздержаться от поездок.

— Безусловно, все зависит от водителя. В целом, если навыков мало и человек не знает о том, что такое контраварийное вождение, как поступать в случае сноса, заноса либо смещения автомобиля, рысканья, наверное, лучше воздержаться от поездок, — рассказал автоэксперт в комментарии РИАМО.

Эксперт добавил, что аварийность на дороге в условиях ледяного дождя сильно возрастает. Также увеличивается количество дорожных заторов.

В свою очередь автоэкспорт Игорь Моржаретто посоветовал в условиях гололеда не использовать личный транспорт, а пересесть на общественный, передает «Радио 1».

В среду, 23 ноября в Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода. Местами будет гололед и сильная гололедица, налипание мокрого снега, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно о начале ледяного дождя в столице. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что на высоте 1375–1861 метр образовалась «линза» тепла, откуда и льется дождь.

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