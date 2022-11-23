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Приметы и советы

Стилист Лисовец рассказал, как выбрать новогодний наряд

Ирина Игнатенко
Общество
Стилист Лисовец рассказал, как выбрать новогодний наряд
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стилист Владислав Лисовец дал советы, как выбрать наряд для празднования Нового года.

Стилист выразил уверенность в том, что выбрать идеальный костюм на Новый год можно только сердцем. По его мнению, советы экспертов и цветовая гамма символа наступающего года уходят на второй план, когда человек чувствует, что это «его» вещь.

— Самый главный ваш эксперт и друг сидит внутри вас. Чтобы выглядеть индивидуально, не повторяться, проще найти «свою» вещь, — отметил он в комментарии Nation news.

Сам Лисовец признался, что встречает Новый год в черном. Он также добавил, что многие выбирают металлический блеск или романтичный цветочный принт.

Ранее стилист Галина Тоторина рассказала, какие стрижки актуальны этой зимой. Актуальными в этом сезоне остаются короткие варианты — например, гарсон или пикси, передает ФАН.

До этого стилист Александр Рогов перечислил трендовые украшения.

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