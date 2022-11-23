Депутат Лантратова предложила включить в школьную форму поло и свитшоты

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Классические жакеты и брюки нужно разбавить поло, свитшотами, бомберами, а малообеспеченные и многодетные семьи должны покупать школьную форму на льготных условиях. Такое мнение высказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она отметила, что поддерживает идею школьной формы, но она должна быть удобной и современной.

— Чтобы классические жакеты и брюки были разбавлены поло, свитшотами, бомберами — привычными для современных школьников вещами гардероба, — отметила она в комментарии НСН.

Также необходимо решить вопрос с доступностью школьной формы. Речь, в частности, идет о многодетных и малообеспеченных семьях.

Перед принятием решения о введении единой школьной формы, стоит услышать мнение родителей и детей. Важно избежать конфликтных ситуаций и протестов со стороны родителей и школьников.

Власти предлагают ввести в учебных заведениях страны единую школьную форму. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает Царьград.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, стоит ли вводить в школах единую форму, как эта мера может повлиять на школьников. По мнению заслуженного учителя РФ Александра Снегурова, введение обязательной единой школьной формы откинет общественность в 80-е годы.