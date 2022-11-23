Скончался 24-летний пилот сборной России по бобслею Максим Баньков

Фото: vk.com/rusbobsleigh

Пилот сборной России по бобслею Максим Баньков умер в возрасте 24 лет. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе федерации бобслея.

— Скоропостижно скончался молодой талантливый пилот, член сборной команды России по бобслею Максим Баньков. Ему было всего 24 года, — говорится в сообщении.

Причиной смерти спортсмена стала тяжелая болезнь. В федерации отметили, что Баньков благодаря своему трудолюбию мог стать одним из лучших пилотов страны. Организация выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Максим Баньков в составе сборной страны стал серебряным призером молодежного чемпионата Европы в соревнованиях четверок.