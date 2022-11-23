Новую косметическую сеть запустят в РФ вместо британской Lush

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Российский партнер ушедшей из России британской косметической компании Lush Cosmetics Дмитрий Азаров запустит новую сеть. Об этом сообщает РБК в среду, 23 ноября.

Уже в начале декабря в столице откроются магазины под брендом Oomph на площадках, где раньше были расположены точки Lush. Флагманский магазин на Тверской улице получит новую концепцию, согласно которой на территории также будет кафе, пишет издание.

Британская косметическая компания Lush приостановила поставку своих продуктов в Россию в начале марта из-за ситуации вокруг Украины. В организации также отметили «неутешительность» перспектив бизнеса компании в России.

В августе Министерство промышленности и торговли РФ расширило список параллельного импорта в отношении парфюмерии и косметики. Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов, в частности Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase. Косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», как отличить оригинал от подделки.