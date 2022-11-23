Психиатр Кульгавчук пояснил, как бороться с паническими атаками

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Врач-психиатр Евгений Кульгавчук рассказал о том, что такое панические атаки и что с ними делать.

Можно выделить следующие симптомы панической атаки: человек начинает без видимых причин ощущать сильную тревогу, страх. Часто атака начинается внезапно, она достигает максимума в течение нескольких минут и длится, по меньшей мере, несколько минут.

Лечение, по словам эксперта, включает в себя обучение навыкам психической саморегуляции, например, дыхательным практикам. Часто необходима фармакотерапия, которую подбирает врач индивидуально.

Чем раньше пациент обратится за помощью, тем быстрее будет эффект от терапии, передает ФАН.

До этого психиатр Елена Николаева отметила, что сильный стресс активизирует защитные процессы в организме, поэтому может быть полезен для человека. Хуже всего же на ЦНС влияют вредные привычки и недостаток сна, передает Nation news.

Недавно российская певица Полина Гагарина рассказала, что четыре года боролась с паническими атаками, которые настигали ее в самые неподходящие моменты. Врач — психиатр-психотерапевт Елизавета Жесткова в беседе с «Вечерней Москвой» выразила мнение, что спровоцировать их возникновение мог развод, а также отсутствие полноценного отдыха.