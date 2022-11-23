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ЦРУ намерено вербовать недовольных спецоперацией россиян

Лейла Алиева
В мире
ЦРУ намерено вербовать недовольных спецоперацией россиян
Фото: Unsplash

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) приняли решение вербовать россиян, которые выражают недовольство по поводу спецоперации на Украине. Об этом заявил замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу газете Wall Street Journal.

— Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству, — передает слова Марлоу РИА Новости.

Политолог Юрий Светов высказал мнение в беседе с «Вечерней Москвой», что американская политическая элита спровоцировала конфликт между Россией и Украиной, создавая почву для начала спецоперации путем игнорирования требований Москвы отказаться от идеи по расширению НАТО на восток.

Комментируя заявление члена совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нила — младшего о том, что политическая элита США несет ответственность за украинский конфликт, он отметил, что они вполне обоснованны, так как полный контроль над Североатлантическим альянсом и принятием новых членов в блок курируется исключительно Вашингтоном.

ЦРУ Спецоперации США
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