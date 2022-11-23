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Посвященная импортозамещению в сфере реставрации выставка пройдет на «Винзаводе»

Евгений Жуков
Город
Посвященная импортозамещению в сфере реставрации выставка пройдет на «Винзаводе»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с21 Карта всех событий

В центре современного искусства «Винзавод» в период с 24 по 26 ноября состоится выставка, посвященная импортозамещению в сфере реставрации.

В мероприятии примут участие компании и специалисты, которые работают над восстановлением культурных объектов столицы.

В рамках выставки эксперты расскажут, как правильно работать с живописью, керамикой, чугуном, кожей и другими материалами. Мастер-классы будут проходить во все дни мероприятия.

Гости выставки смогут попробовать собственные силы в ремесле реставрации. На тематических мастер-классах специалисты объяснят, как самостоятельно привести в порядок иконы, наличники, укрепить кожаные переплеты и многое другое. Также запланирована серия занятий «Маленький реставратор» для детей.

Еще на «Винзаводе» состоится профессиональное соревнование для молодых специалистов. Участники конкурса будут состязаться в реставрации станковой масляной живописи, гипса и штукатурки, кирпичной кладки.

Помимо этого, посетители смогут познакомиться с продукцией производителей реставрационных материалов. На выставке выступят девелоперы, которые поделятся своим опытом о приспособлении объектов культурного наследия для современного использования.

22 сентября сообщалось о старте приема заявок на обучение по программе предпрофессиональной подготовки дополнительного образования «Школа реставратора». Занятия начнутся в начале октября и продолжатся до конца апреля. Предусматриваются как теоретические, так и практические уроки.

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