Посвященная импортозамещению в сфере реставрации выставка пройдет на «Винзаводе»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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В центре современного искусства «Винзавод» в период с 24 по 26 ноября состоится выставка, посвященная импортозамещению в сфере реставрации.

В мероприятии примут участие компании и специалисты, которые работают над восстановлением культурных объектов столицы.

В рамках выставки эксперты расскажут, как правильно работать с живописью, керамикой, чугуном, кожей и другими материалами. Мастер-классы будут проходить во все дни мероприятия.

Гости выставки смогут попробовать собственные силы в ремесле реставрации. На тематических мастер-классах специалисты объяснят, как самостоятельно привести в порядок иконы, наличники, укрепить кожаные переплеты и многое другое. Также запланирована серия занятий «Маленький реставратор» для детей.

Еще на «Винзаводе» состоится профессиональное соревнование для молодых специалистов. Участники конкурса будут состязаться в реставрации станковой масляной живописи, гипса и штукатурки, кирпичной кладки.

Помимо этого, посетители смогут познакомиться с продукцией производителей реставрационных материалов. На выставке выступят девелоперы, которые поделятся своим опытом о приспособлении объектов культурного наследия для современного использования.

22 сентября сообщалось о старте приема заявок на обучение по программе предпрофессиональной подготовки дополнительного образования «Школа реставратора». Занятия начнутся в начале октября и продолжатся до конца апреля. Предусматриваются как теоретические, так и практические уроки.