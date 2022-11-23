Движение по улице Спиридоновка восстановили после пожара

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Спиридоновка, 13 Карта всех событий

Восстановлено движение по улице Спиридоновка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 23 ноября.

Движение по улице перекрывали в связи с тушением пожара в старинной усадьбе в доме № 13. Теперь проехать можно в штатном режиме, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Пожар, о котором идет речь, произошел в центре столицы утром в среду, 23 ноября. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Известно, что люди эвакуировались до прибытия пожарной бригады.

В 12:10 возгорание полностью ликвидировали.