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Движение по улице Спиридоновка восстановили после пожара

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Движение по улице Спиридоновка восстановили после пожара
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Спиридоновка, 13 Карта всех событий

Восстановлено движение по улице Спиридоновка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 23 ноября.

Движение по улице перекрывали в связи с тушением пожара в старинной усадьбе в доме № 13. Теперь проехать можно в штатном режиме, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Пожар, о котором идет речь, произошел в центре столицы утром в среду, 23 ноября. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Известно, что люди эвакуировались до прибытия пожарной бригады.

В 12:10 возгорание полностью ликвидировали.

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