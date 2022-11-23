Эксперт прокомментировал решение МЧС разрешить устанавливать в квартирах хамамы и солярии

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Решение МЧС разрешить россиянам устанавливать в своих квартирах хамамы и солярии связано с развитием технологий. Об этом рассказал независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк.

Он пояснил, что надзорные органы должны ограничивать риски, но также нужно учитывать комфорт жизни людей. В современном мире появились технические решения, которые гарантируют безопасность.

Эксперт по пожарной безопасности пояснил, что в случае хамамов речь идет о бытовых испарителях, которые действуют так же, как приборы для глажки одежды. Они обладают небольшой мощностью, их можно использовать в жилых домах. Также безопасно использовать инфракрасные нагреватели.

При этом эксперт напомнил, что испарители и нагреватели нельзя оставлять включенными на длительный срок, а в случае отъезда из дома стоит выдернуть вилку из розетки, передает «360».

В России ввели несколько поправок, которые касаются норм противопожарной безопасности. Насколько нововведения эффективны и гарантируют ли они безопасность, выясняла «Вечерняя Москва».