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Зимний велофестиваль в Москве в этом году проводить не будут

Евгений Жуков
Город
Зимний велофестиваль в Москве в этом году проводить не будут
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Зимний велофестиваль, который был запланирован на 4 декабря в столице, проводить не будут. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В Дептрансе напомнили, что на прошлой неделе жители столицы выбрали формат празднования Нового года, который предполагает отказ от массовых уличных мероприятий.

— Мы тоже поддерживаем жителей, поэтому решили не проводить зимний велофестиваль, который был запланирован на 4 декабря в этом году, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что более 80 процентов участников голосования в «Активном гражданине» поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города.

По словам главы города, целесообразно будет отказаться от запуска фейерверков и проведения больших уличных концертов в этом году. При этом столицу украсят к праздникам.

Эксперты из различных сфер рассказали, что принятое участниками проекта «Активный гражданин» решение украсить Москву к Новому году, но отказаться от массовых концертных мероприятий, было самым верным.

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