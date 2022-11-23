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Вильфанд предупредил об «опасной погоде» в Москве в ближайшие дни

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Вильфанд предупредил об «опасной погоде» в Москве в ближайшие дни
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице в ближайшие дни ожидается сильная гололедица, при этом ледяного дождя в городе не предвидится. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Сегодня и завтра (23–24 ноября — прим. «ВМ») погода в Москве опасная. Дело в том, что хоть ледяного дождя и не прогнозируется, но будут осадки в виде мокрого снега и дождя, а при температуре поверхности земли, близкой к нулевой, влага, которая выпадает, начнет опять подмерзать, как вчера, и наложится на вчерашний лед, — отметил он.

Синоптик прогнозирует сильную гололедицу в городе, он рекомендует быть очень внимательным, особенно на тротуарах и во дворах. Также он добавил, что гололедица сохранится в столице и 25 ноября. Ледяной дождь, пояснил эксперт, возникает из-за череды теплых и холодных воздушных масс по вертикали, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве на этой неделе. По его словам, на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Москвичей ждут изменения атмосферного давления и гололедица на дорогах.

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