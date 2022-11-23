Психолог дала советы, как правильно загадывать желания в Новый год

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Кандидат педагогических наук, доцент, психолог Наталья Браженская рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год, чтобы они сбывались.

Эксперт отметила, что желание должно быть личным. Не стоит копировать чужие цели, навязанные образы.

Желание обязательно нужно записать.

— Именно в момент написания своей рукой оно станет целью. По факту в тот момент, когда мы фиксируем наши желания в письменном виде, мозг получает цель, — отметила психолог в комментарии Общественной службе новостей.

Формулировка желания должна быть конкретной.

Психолог добавила, что не стоит делать написанное смыслом своей жизни, каждый день перепроверять, точно сбылось или еще нет.

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