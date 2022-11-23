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Проповедника в Турции осудили на восемь тысяч лет тюрьмы за создание секс-культа

Араз Салехов
В мире
Проповедника в Турции осудили на восемь тысяч лет тюрьмы за создание секс-культа
Фото: shutterstock

Мусульманского телевизионного проповедника Аднана Октара приговорили к 8658 годам тюремного заключения за создание секс-культа. Об этом сообщает Anadolu.

Помимо этого, мужчину осудили за домогательства и нарушение личной свободы. Также на скамье подсудимых оказались 214 его последователей, десять из которых получили более восьми тысяч лет тюрьмы.

Приговор был оглашен 16 ноября, сообщает aif.ru.

В конце октября Красноярский суд ликвидировал религиозную организацию «Церковь последнего завета», основатель которой, Сергей Тороп, находится на скамье подсудимых. Как уточняется, региональная прокуратура обратилась в суд из-за того, что деятельность организации велась с грубыми нарушениями законодательства, а также посягала на основы семьи, собственность и здоровье прихожан.

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