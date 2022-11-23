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Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву к концу недели

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву к концу недели
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура в Москве заметно понизится к концу этой недели, поэтому выпавший снег не растает. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 23 ноября.

— В пятницу в Москве прогнозируются комфортная зимняя погода, легкие морозы и несильный ветер. Преимущественно без осадков, иногда будет проглядывать солнышко. Ожидается заметное понижение температуры: в ночь на пятницу в Москве прогнозируется минус 7–9 градусов, а по области — даже до минус 11, — рассказал он.

Днем температура воздуха в столице составит до семи градусов мороза, а в области — до восьми. Такая же температура сохранится в Москве в субботу, но будет небольшой снег. В воскресенье ночью ожидается минус 4–9 градусов, днем — минус 2–7.

При этом высота снежного покрова уменьшится, передает слова специалиста агентство городских новостей «Москва».

В беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Также в столице пройдут ледяные дожди и образуется гололедица.

Также автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что делать, если на машину упала сосулька или снег с крыши.

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