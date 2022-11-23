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Актер из «Игры престолов» и музыкант Уилко Джонсон скончался в 75 лет

Евгений Белоусов
В мире
Актер из «Игры престолов» и музыкант Уилко Джонсон скончался в 75 лет
Фото: shutterstock

Британский музыкант и актер Уилко Джонсон, наиболее известный по роли Илина Пейна в популярном сериале «Игра престолов», скончался на 76-м году жизни. Об этом в среду, 23 ноября, сообщается на его странице в Twitter.

— Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжелым сердцем: умер Уилко Джонсон, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Джонсон скончался еще в понедельник, 21 ноября.

Джон Питер Уилкинсон (настоящее имя музыканта) родился на острове Канви в Эссексе 12 июня 1947 года. Еще в школьном возрасте он играл в местных музыкальных группах. Получил степень бакалавра в Ньюкаслском университете, где изучал англо-саксонские и древние исландские саги.

В 1970-х Джонсон вместе с музыкантами Ли Брилло и Джоном Спраксом создал рок-группу Dr. Feelgood. Он обладал уникальным имиджем, сочетая резкие движения на сцене с изменчивым гитарным стилем, время от времени поднимая гитару к плечу как пистолет.

Стиль группы и самого Джонсона считают одним из основополагающих факторов британского панк-движения. Просуществовавшая до сегодняшнего дня группа записала более 20 альбомов.

Роль немого палача Илина Пейна в «Игре престолов» стала актерским дебютом Джонсона, до этого снимавшегося только в документальных фильмах. По его собственному признанию, шоураннеры искали на роль палача кого-то достаточно зловещего и быстро обратили внимание на него.

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