Фото: Unsplash

Миру стоит признать, что Крым — территория России, он никогда не был украинским. Об этом заявил Le Figaro экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш.

— Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. <…> Крым русский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, когда Украина была советской республикой, — отметил он.

Одна из проблем Украины, по словам политика, кроется в ее внешнеполитическом статусе. Он отметил, что его необходимо определить международным соглашением. Лелуш считает, что присоединение украинского государства к Евросоюзу сделает его членом Запада, а не «мостиком между двумя берегами», сообщает РИА Новости.

В субботу, 19 ноября, замглавы украинского минобороны Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ смогут уже к концу декабря «вернуться в Крым». По его словам, окончание конфликта на Украине может произойти к концу весны 2023 года.

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. Однако точную дату чиновник не назвал.