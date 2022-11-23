Медведев призвал противников России не надеяться на истощение возможностей страны

Фото: Пресс-служба Госдумы

Противникам России не стоит надеяться на истощение российских возможностей, продолжая «калькулировать» оружейные пуски и запасы. Об этом в среду, 23 ноября, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит, — сказал он.

В своем Telegram-канале Медведев добавил, что он посетил государственное научно-производственное предприятие «Регион». В процессе визита были обсуждены вопросы наращивания объемов поставки высокоточного оружия для российских войск.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал наступление украинских войск на Крым. При этом чиновник не стал называть точных дат начала кампании.

Дмитрий Медведев, комментируя данные слова, заявил, что «разные тараканы постоянно грозят вернуть Крым». Он сравнил их с тараканом-фаворитом Янычаром из пьесы знаменитого русского писателя Михаила Булгакова «Бег».