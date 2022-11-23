Суд арестовал мужчину, изнасиловавшего знакомую на западе столицы

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, Ельнинская улица Карта всех событий

Кунцевский районный суд арестовал мужчину, который изнасиловал свою знакомую на западе столицы. Об этом Вечерней Москве сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 23 ноября.

По ее словам, подозреваемый заключен под стражу до 21 января 2023 года.

Изнасилование, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на Ельнинской улице в районе Кунцево. Злоумышленник напал на девушку, и, угрожая ей расправой, изнасиловал ее. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части второй статьи «Насильственные действия сексуального характера».

Другое изнасилование произошло на северо-западе столицы. Двое молодых людей надругались над девочкой-подростком.