Столичные системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на непогоду

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Системы жизнеобеспечения столицы продолжают работать в штатном режиме, несмотря на наступившую непогоду. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 23 ноября.

— Все системы жизнеобеспечения столицы в условиях непогоды — снегопада, ледяного дождя и резких переходов через ноль — функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. В городе регулярно проводятся работы по уборке снега. Особое внимание уделяется пешеходным зонам и транспортной инфраструктуре.

Бирюков призвал жителей столицы сохранять внимательность, находясь на улице. По его словам, в вечернее время в Москве ожидается понижение температур, что приведет к образованию гололедицы.

Накануне сообщалось, что свыше 75 тысяч рабочих и более 10 тысяч единиц техники принимают участие в ликвидации последствий непогоды в столице. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов несут круглосуточное дежурство.