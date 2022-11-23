Опрос об интересах студентов вузов Москвы продлится до 11 декабря

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Опрос студентов высших учебных заведений Москвы продлится до 11 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в среду, 23 ноября.

— Задача опроса определить мобильность, запросы и интересы студентов высших учебных заведений, какие факторы влияют на выбор места работы и проживания, — говорится в сообщении.

Принять участие в опросе можно на сайте АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

21 ноября в Инновационном центре «Сколково» прошел «День карьеры: Университетский навигатор». Абитуриентам рассказали, как правильно выбрать вуз и поступить.

Десятки учеников московских школ подходили к стендам, возле которых стоят представители университетов и отвечают на вопросы. После этого абитуриенты, заинтересованные будущими программами обучения, взяли буклеты учебных заведений и прошли в аудиторию: там организовали лекцию о профориентации и возможностях будущего трудоустройства.

На мероприятии о своих образовательных программах рассказали представители МГУ имени Ломоносова, МГИМО, МФТИ и других столичных вузов.