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Школьникам рассказали о работе конвергентной редакции

Оксана Васильева
Общество
Школьникам рассказали о работе конвергентной редакции
Фото: Алина Иванова/ Вечерняя Москва

В среду, 23 ноября, редакцию «Вечерней Москвы» посетили московские школьники.

На экскурсии в редакции «ВМ» ученики 7 «Г» медиакласса из ГБОУ «Школа № 1571» познакомились с технологией создания газеты и особенностями работы в медиахолдинге. Школьники узнали, как работают многочисленные отделы редакции, как происходит подготовка текстов и фотоматериалов.

В ходе экскурсии ребятам рассказали о принципах функционирования конвергентной редакции: помимо печатной версии, «Вечерняя Москва» представлена сайтом vm.ru, а также студией сетевого телевидения и современным медиа-центром.

Кроме того, школьники смогли увидеть экспонаты собственного музея «Вечерней Москвы».

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