ФСБ пресекла попытку диверсии на военных объектах Воронежской области

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Российские силовики пресекли в Воронежской области попытку диверсии на военных и энергетических объектах сторонниками украинских националистов. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

— При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщники главаря попытались оказать сопротивление при задержании и были уничтожены. Они входили ячейку сторонников украинского национализма и работали под конспирацией. Жертв среди мирного населения нет, говорится на сайте ФСБ.

Недавно стало известно, что силовикам ФСБ удалось предотвратить теракт 10 ноября в Екатеринбурге. В рамках совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки был задержан 47-летний россиянин, который собирался устроить теракт в здании военкомата Кировского района.

В начале октября двое мужчин попытались поджечь военный комиссариат в Красноярске. Неизвестные напали на военкомат на Краснодарской улице. Они бросили в здание две бутылки с зажигательной смесью, но промахнулись.