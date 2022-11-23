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Лавров: Признание России «спонсором терроризма» должны комментировать медики

Александр Афонин
Общество
Лавров: Признание России «спонсором терроризма» должны комментировать медики
Фото: Пресс-служба Совфеда

Резолюцию Европарламента, согласно которой Россия признается «страной — спонсором терроризма», должны комментировать медики. Об этом в среду, 23 ноября, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

— По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования, — цитирует министра ТАСС.

23 ноября в Страсбурге состоялось пленарное заседание Европейского парламента. В процессе мероприятия парламентарии приняли резолюцию, в которой Россия признается «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данную новость, заявила, что Европарламент можно признать «спонсором идиотизма».

Генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что принятый в Евросоюзе документ о признании России спонсором терроризма не имеет юридической силы. Однако страны Европы могут им руководствоваться при принятии решений о новых санкциях.

Сергей Лавров Россия Терроризм Европарламент
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