Песков: Успех спецоперации не вызывает никаких сомнений

Фото: Администрация президента РФ

Успешное завершение специальной военной операции России на Украине не вызывает никаких сомнений. Такое мнение высказал в среду, 23 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают, — передает его слова РИА Новости.

19 ноября заместитель главы украинского Минобороны Владимир Гаврилов сообщил, что окончание конфликта на Украине может произойти к концу весны 2023 года.

Недавно стало известно, что российские солдаты ликвидировали свыше 120 военных украинских бандформирований в Донецкой народной республике. Также уничтожены были два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей противника.

До этого ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинской армии. Точечные удары позволили ликвидировать замаскированные укрепительные полевые позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины.