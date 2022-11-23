Песков: Отдельные поручения для поиска виновных в расстреле российских пленных не нужны

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Отдельных поручений для поиска украинских боевиков, расстрелявших российских военнопленных, отдавать не требуется. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предании их суду, — передает его слова ТАСС.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее украинских военных, которые расстреливают лежащих на земле пленных российских бойцов.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

В свою очередь СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.

Украинская Генпрокуратура начала расследование против пленных российских военнослужащих, расстрелянных боевиками ВСУ. В ведомстве обвинили убитых россиян в вероломстве и нарушении обычаев войны.