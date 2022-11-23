Восстановлено движение на участке Киевского шоссе, где загорелся автобус

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 26-й километр Карта всех событий

Движение в сторону области по Киевскому шоссе восстановлено. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что на 26-м километре Киевского шоссе загорелся пассажирский автобус. По предварительным данным, автобус был пустой. Вскоре прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали горение. К счастью, водитель автобуса не пострадал.

Недавно возгорание автомобиля в результате ДТП произошло на Калужском шоссе. На 45-м километре трассы столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся.